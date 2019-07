Nachdem vor Kurzem die ersten offiziellen Bilder von Geralt, Ciri und Yennefer für viel Aufregung sorgten, kommt jetzt der treueste Begleiter unseres Vorzeigemonsterjägers. Außerdem bekommen wir noch ein Detail, das viele zuvor vermisst haben. Zumindest, wenn man das Bild genau unter die Lupe nimmt.

Erste Bilder von Plötze und endlich das Silberschwert?

In letzter Zeit musste vor allem die Besetzung von Yennefer und Ciri viel Kritik ernten. Doch jetzt bekommen wir ein neues Bild von Geralt mit einem der wohl beliebtesten und Meme-lastigsten Charaktere der Witcher-Reihe: Plötze! Auf Twitter postete Showrunnerin Lauren S. Hissrich das erste Bild von Geralt auf seinem treuen Ross.

Aber das war noch nicht alles, was uns das neue Bild zeigt. Denn aufmerksame Fans haben möglicherweise das vermisste Silberschwert entdeckt. Auf dem Bild kann man am linken Fuß von Geralt einen verzierten silbernen Knauf erkennen, der auf das zweite Schwert schließen lässt. Das ganze würde auch zur Buchvorlage passen, an der sich die Serie orientiert. Dort lagert Geralt das Schwert auch meist auf Plötze und trägt es nicht wie in den Spielen auf dem Rücken.

Das Bild bekommt auf jeden Fall wesentlich besseres Feedback von den Fans als die bisherigen und lässt schon eher auf eine gute Umsetzung der Buchvorlage hoffen.

Fehlbesetzung oder nah an der Buchvorlage?

Vor einiger Zeit sorgten die ersten Bilder von Superman-Darsteller Henry Cavill als Geralt von Riva noch für gemischte Gefühle bei den Fans. Jetzt gibt es die ersten offiziellen Bilder. Darunter sehen wir auch das erste Mal Ciri und Yennefer, doch die lösen eher gemischte Gefühle bei den Fans aus.

Nach vielen Set-Bildern und Casting-Fake-Scenen, bekommen wir jetzt endlich offizielle Bilder von Geralt, Ciri und Yennefer aus der Serie zu sehen. Diese stoßen aber eher auf Abneigung in der Community. Das hat gleich mehrere Gründe. Als erstes stört viele die große optische Abweichung zu den Charakteren in den Spielen. Geralt fehlen einige Narben, Ciri sehe aus wie eine Elfe und Yennefer fehle ihre komplette Ausstrahlung. Als nächstes stören sich viele am Alter der Figuren, das vor allem zur fehlenden Ausstrahlung Yennefers beitrage. Außerdem ist auch vielen aufgefallen, dass Geralt nur ein Schwert trägt. Ob es das Stahl- oder das Silberschwert ist? Der Wolfskopf ist auf jeden Fall einem anderen Symbol gewichen.

Nach all diesen fehlenden Details sind jetzt viele Fans besorgt um die Qualität der Serie. Doch das könnte vor allem daran liegen, dass die meisten Fans nur die Darstellung der Spiele im Kopf haben. Die Serie orientiert sich jedoch an den Büchern und beginnt in der Zeit vor den Spielen. Dementsprechend jünger sehen auch die Charaktere aus. Auch Geralts Narben könnte er mit der Zeit noch bekommen, wobei die Narbe über dem Auge eine Interpretation von CD Projekt Red war. Genauso wie sein Schwert, denn das Silberschwert hatte er auch nicht von Beginn an und er trägt es in den Büchern auch nicht ständig auf dem Rücken. Auf fehlende Treue zur Buchvorlage lassen die Bilder also nicht schließen.

Auch interessant: The Witcher Comic Reihe geht an den Start

Wer ist eigentlich Anya Chalotra?

Fans: Angeblicher Start auf Netflix geleaked

Auf dem Blog Recapped wurde ein angebliches Erscheinungsdatum zur The Witcher Serie von Netflix geleaked. Demnach soll die erste Episode ab 20. Dezember 2019 auf Netflix zu finden sein. Da die Serie laut Anbieter im vierten Quartal 2019 erscheinen soll, würde auch das passen. Netflix hat aber noch keine genaueren Angaben gemacht, weswegen der Termin weiter mit Vorsicht zu genießen ist.

Außerdem hat Recapped auch über einen möglichen Releasezeitraum der zweiten Staffel geschrieben. Demnach könnten die Dreharbeiten zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 beginnen. Auch wenn von offizieller Seite noch keine zweite Staffel bestätigt wurde, hat Netflix bereits vorher durchsickern lassen, dass sie über weitere Staffeln nachdenken.

Dreharbeiten stehen wohl kurz vor dem Abschluss

Die Dreharbeiten zu The Witcher von Netflix sind anscheinend fast abgeschlossen. Das lassen zumindest einige Tweets der Crew vermuten, die den Abschied von den Drehorten verkünden.

Die Crew von The Witcher hat sich aus Budapest verabschiedet, was auf ein Ende der Dreharbeiten schließen lässt. Adam Levy, der den Druiden Mousesack verkörpert, postete ein Video der Wrap Party zu The Witcher. Solche Partys werden für gewöhnlich am Ende der Dreharbeiten oder eines Teils davon veranstaltet. Außerdem hat die Regisseurin Charlotte Brändström ein Bild aus dem Flugzeug gepostet, zu dem sie schrieb: „Goodbye Budapest“. Sie führte bei zwei Folgen der Netflix Serie Regie.

Es gibt aber noch ein paar Schauspieler, die in Ungarn geblieben sind, was darauf schließen lässt, dass die Dreharbeiten noch nicht komplett abgeschlossen sind. Der Großteil der Crew ist aber bereits abgereist weswegen es wohl nicht mehr lange dauert, bis die letzte Klappe fällt.

Release-Zeitraum bekannt gegeben!

In einem Interview auf Youtube hat der Chief Content Officer of Netflix Ted Saradros über die neue Serie gesprochen. Für gewöhnlich werden hier nur Serien besprochen, in die Netflix große Erwartungen steckt. Das zeigt also schon, dass Ted Saradros an die Serie glaubt. Außerdem gibt er endlich einen Release-Zeitraum für The Witcher bekannt: gegen Ende des Jahres im vierten Quartal. Das heißt, mit etwas Glück bekommen wir die Serie schon im Oktober zu sehen!

Malerische Burgen und Schlösser

Momentan laufen die Dreharbeiten zu The Witcher in Südosteuropa. Seitdem veröffentlichte Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich die ersten Bilder der Sets. Diese zeigen uns unter anderem eine rumänische Burg namens Vajdahunyad, welche schon häufiger für Dreharbeiten genutzt wurden. Außerdem wurden ein Paar Bilder eines Wald- und Höhlen-Settings veröffentlicht, die sich rund um die Szelim Höhlen in Ungarn befinden. Die Orte sehen sehr malerisch aus und scheinen perfekt zur Welt des Witchers zu passen.

We have a clip from yesterday's filming at Vajdahunyad Castle. While interesting it is very short and can't really capture the full glory of the castle. Have a look at these pictures for a glimpse into the world of The Witcher. 👀😮 #TheWitcher #Witcher https://t.co/4Doqk7QtxP pic.twitter.com/fR9a1MjGeL — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 29, 2019

According to @Kemmaponthu filming has been done around the Szelim cave. The article is in Hungarian, but we have the most important parts on the sub. It is not clear, if filming was done in the cave itself, but we sure hope so. 👀😍 #TheWitcher #Witcher https://t.co/KshZVq1OWn pic.twitter.com/bl7bUw1wuW — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) April 6, 2019

Update 9.April

Die Dreharbeiten für The Witcher werden Berichten zufolge momentan in Polen, der Heimat der Buch- und Spielereihe, fortgesetzt. Hier sollen auf Burg Ogrodieniec, in der Nähe des Dorfes Podzamcze, die nächsten Szenen gedreht werden. Das Setting passt trotz oder vielleicht gerade wegen seines heruntergekommenen Zustands perfekt zur Buchvorlage. Die Einblicke in die Ruinen reihen sich optisch sehr gut in die bisherigen Bilder hinter den Kulissen der Netflix-Serie ein. Momentan dreht das Team von The Witcher noch nahe dem Dorf Rabsztyn im Süden Polens.

We hear whispers that the show will be filming in Poland. Things point to Ogrodzieniec Castle being a location. The castle might be a ruin, but it still is beautiful. – It looks like a Witcher home… 😏 #TheWitcher #Witcher https://t.co/cx9G2EhWF8 pic.twitter.com/58R2QVnOE2 — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) April 8, 2019

Update 12. April – Erste Bilder von Triss Merigold am Set

Der Reddit-Nutzer Eryk0201 hat erste Aufnahmen von Anna Shaffer als Triss Merigold geleakt. Aus dem Video lässt sich zwar noch nichts über die Szene ableiten, aber die Stimmung fängt es auf jeden Fall ein. Gedreht wurden die Szenen bei Burg Ogrodzieniec in Polen, von der wir oben bereits Bilder zu sehen bekommen haben. Der Leaker Eryk0201 kündigte außerdem an, in Kürze mehr Video-Material vom Set zu veröffentlichen.

The Witcher spielt in einer von Konflikten und Kriegen geplagten Welt. Durch ein prägendes Ereignis in der Vergangenheit wurde die Magie und mit ihr auch alle Arten von Monstern in der Welt entfesselt. Um sich gegen jene Monster zur Wehr zu setzen, reisen so genannte Hexer durchs Land. Diese haben sich auf die Jagd nach solchen Kreaturen spezialisiert. Gegen eine entsprechende Bezahlung räumen sie jegliche Gefahr aus dem Weg. Einer von ihnen ist Geralt von Riva (Henry Cavill), dessen Geschichte wir in der Netflix Serie zu sehen bekommen.

Die neue Fantasyserie soll zwischen Ende 2019 und Anfang 2020 bei Netflix starten.