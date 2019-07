Pokémon GO trifft auf One Piece – was wir über das Event bereits wissen

Ja, ihr habt richtig gelesen. Demnächst werden wir mit einem Crossover beglückt, denn One Piece zieht für ein Event in das Pokémon GO Universum ein. Dies hat Onepiece_staff auf Instagram verkündet und auch die japanische Seite von Pokémon GO berichtet vom kommenden Ereignis.

Flagge hissen und Zeichen setzen

Das überraschende Event soll nicht allein die Fans begeistern, sondern auch zur Mithilfe aufrufen. Durch die Kollaboration des amerikanischen Publishers Niantic und des japanischen Studios Production I. G. soll auf ein Wiederaufbau-Projekt in Japan aufmerksam gemacht werden. Die Präfektur Kumamoto wurde vor drei Jahren von einem schweren Erdbeben (Stufe 5,1) erschüttert. One-Piece-Schöpfer Eiichiro Oda spendete bereits 800 Millionen Yen (6,4 Millionen Euro). Als Dank errichtet die Stadt nun mehrere Bronzefiguren von Monkey D. Ruffy, dem Protagonisten der Überflieger-Serie One Piece. Die Aktion ist eine Danksagung und soll zudem Touristen anlocken und die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Das passt wie die Gummi-Faust auf’s Auge: Pokémon GO feiert das dritte Jubiläum, One-Piece hat mittlerweile 22 Jahre auf dem Buckel.

Monkey D. Ruffy als Modeexperte

Während des Events tauchen weltweit Pikachus auf, die den berühmten Strohhut von Monkey D. Ruffy tragen. Und auch euer Avatar kann mit diesem Accessoire jedes Outfit komplettieren. Darüber hinaus wird in Kumamoto ein thematisch passender PokéStop in der Nähe der aufgestellten One-Piece-Statuen platziert, Deutschland muss auf dieses Highlight leider verzichten.

Das Kooperations-Event findet vom 22. Juli 2019 (6 Uhr) bis zum 29. Juli (6 Uhr) statt. Ihr seid verrückt nach neuen News zu Pokémon GO? Dann schaut euch die Feldforschungen für den Monat Juli an oder findet heraus, was an den Gerüchten dran ist, dass wir bald gegen Team Rocket antreten dürfen!