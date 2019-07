Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Neuer Trailer

Man nehme Strategiespiel und Priese von Romanzensimulator, was kommt raus? Fire Emblem, natürlich. Die Spieleserie, die wie aus dem nichts in Popularität explodiert ist geht in die nächste Runde, naja so halb. Denn bei dem anstehenden Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia handelt es um ein Remake des zweiten Fire Emblem Spiels, welches damals nur in Japan für den Famicon erschien. Anlässlich des baldigen Release, am 19.05.17, hat es sich Nintendo nicht nehmen lassen um uns heißer auf das